Zu Wasser und zu Land: GRIP-Testfahrer Helge Thomsen präsentiert seine ?Top 3? der außergewöhnlichsten Amphi-Car. Den Anfang macht das original Amphi-Cars. Das einzig zivile Schwimmauto ab Werk, welches Anfang der 60er Jahre in Berlin gebaut wurde. Nach Zivil kommt Militär: Der DUKW ist eine schwimmende Festung. Sechs Tonnen schwer und Platz für 2,5 Tonnen Gewicht. Helge ist mehr als nur begeistert. Auf Platz eins kommt der Kracher: Ein umgebauter Citroen CX. Doch ist es Helge von diesem skurrilen Amphi-Car begeistert?