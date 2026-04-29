GRIP-Luxusautohändler Hamid Mossadegh besucht seinen Kunden Elvis in Nürnberg. Dieser möchte sich einen lang gehegten Traum vom luxuriösen Sportwagen erfüllen und überlässt Hamid ein Budget von bis zu 280.000 Euro. Eine schwere Aufgabe für unseren Experten, denn Sonderwünsche wie vier Sitze und über 600 PS sind nicht leicht zu realisieren. Die First Edition-Sonderausführung des Bentley Continental GT mit 635 PS ist das erste Ziel von Hamid. Das Problem: Der Wagen ist ausverkauft und neu nicht mehr zu bekommen. Dementsprechend ist der Gebrauchtwagen-Preis von 279.000 Euro um einiges höher als der Listenpreis. Fast 700 PS hingegen erwarten Hamid in Bayreuth. Der Ferrari GTC4 Lusso benötigt lediglich 3,4 Sekunden von 0 auf 100 und soll gewaltige 289.000 Euro kosten. Hamids letzte Anlaufstelle ist ein Händler in Berlin, der einen Rolls Royce Wraith anbietet. Dieser soll noch 239.000 Euro einbringen.