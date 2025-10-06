GRIP-Zuschauer Sasa aus Hamburg sucht einen Sportwagen bis 140.000 Euro: Ein 2+2-Cabrio steht auf seinem Wunschzettel. Der ehemalige Basketballprofi hat seit sieben Jahren eine Eventagentur, doch in der Auto-Materie kennt er sich überhaupt nicht aus. Sasa bittet Edel-Autohändler Hamid Mossadegh um Hilfe. Hamid sucht nach exklusiven Sportwagen, die zum Anforderungsprofil passen und checkt einen Aston Martin Virage Volante in der Speziallackierung "morning frost, einen Bentley Continental GTC W12 und einen Ferrari California. Ob Hamid damit den Geschmack von Sasa getroffen hat?