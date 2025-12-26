Bei Luxus-Autohändler Hamid Mossadegh gehören Autos um die 200.000 Euro eher zu den Schnäppchen. Doch dieser Auftrag fällt deutlich aus dem Rahmen. Ein Auto, so wertbeständig wie eine gute Immobilie - genau das sucht Marcel. Der Unternehmer will sich einen Traum erfüllen und bittet Hamid, ihm einen geeigneten Klassiker zu suchen. Hamid hat von Marcel satte 1,2 Millionen im Gepäck und sieht sich einen Lamborghini Miura, einen Ferrari 250 GT und einen Mercedes 300 SL von 1955 an. Welchen der drei millionenteuren Klassiker kann Hamid seinem Auftraggeber guten Gewissens anbieten?