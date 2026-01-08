Luxusautohändler Hamid Mossadegh sucht diesmal für einen solventen Kunden einen Klassiker aus den 80er oder frühen 90er Jahren. Eine knifflige Aufgabe, denn viele der alten Traumwagen sind nicht mehr so gut in Schuss. Doch Hamid findet einen Ferrari Testarossa, einen Lamborghini Diablo und einen Porsche 911 für 150.000 Euro. Diese Drei sind alle noch im Budget-Rahmen des Kunden. Doch ist da auch tatsächlich der Traumwagen des Kunden dabei?