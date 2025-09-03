GRIP-Moderator Det Müller auf Abwegen. Diesmal sucht er nicht den ultimativen Gebrauchtwagen, sondern zockt mit den Leuten. Das Besondere: Die Menschen wissen vorher nicht, woran sie sind. Sie werden beim Tanken, beim Reifenkauf oder im Ersatzteilladen überrascht. Können die zufällig ausgewählten Kandidaten drei Fragen aus dem Automobilbereich richtig beantworten, zahlt Det die Rechnung. GRIP ist hautnah dabei, wenn Det den Quiz-Master spielt.