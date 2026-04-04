Werbekaufmann Nicks Mercedes T-Modell hat merkwürdige Zicken. Mal springt der Mercedes problemlos an, beim nächsten Mal will er plötzlich gar nicht. Oder, er geht während der Fahrt einfach aus. Keiner weiß Rat und bis jetzt hat noch keine Werkstätte den Fehler gefunden. Langsam ist Nick mit seinem Latein am Ende. Aber vielleicht kann die GRIP-Garage helfen! Lina und Jo machen sich an die Arbeit. Ob das GRIP-Team den Fehler bei Nicks T-Modell findet?