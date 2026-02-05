Mal springt der Hobel gar nicht erst an, dann zündet und läuft er wieder problemlos. Oder er geht während der Fahrt einfach aus und gibt keinen Mucks mehr von sich. Sven alias "DJ Ratte" verzweifelt an seinem VW Passat. Aber er muss möglichst schnell und zuverlässig von einem Gig zum nächsten. Ganz klar ein Fall für die Experten der GRIP-Garage! Können Joe und Roberto dem DJ aus Berlin helfen? Und zwar für einen möglichst schmalen Euro?