Keiner weiß mehr Rat, die Fehlersuche bleibt erfolglos, die Werkstätten sind mit ihrem Latein am Ende? Dann kann vielleicht die GRIP-Garage helfen! Für einen Zuschauer aus Berlin ist das GRIP-Expertenteam die letzte Hoffnung. Die versierten Schrauber Jo und Roberto kümmern sich um einen gut abgehangenen 6er BMW, bei dem es buchstäblich "pfeift". Doch nicht nur das. Das Auto geht bisweilen einfach aus. Mit Vorliebe mitten auf der Kreuzung. Ob die erfahrene Crew der GRIP-Garage die Ursache für das lästige Piepsen findet?