Keiner weiß Rat, die Werkstätten sind mit ihrem Latein am Ende? Dann kann vielleicht die GRIP-Garage helfen! Lina und Jo, die Kfz-Profis, bekommen von GRIP-Zuschauerin Sarah einen schwierigen Auftrag. Bei ihrem Mini Baujahr 2009 funktioniert die Start-Stopp-Automatik nicht mehr. Entweder geht das Auto an der Ampel nicht aus, oder noch schlimmer: Der Mini geht aus und geht aber nicht wieder an. Können Jo und Lina das Problem herausfinden und auch lösen?