Baumaschinenhändlerin Martina ist viel unterwegs und liebt es schnell. Deshalb hat sie sich einen getunten Audi RS6 mit satten 700 PS gezogen. Doch seit Kurzem leuchtet ständig die Motorkontrollleuchte - und der 184.000 Euro teure Nobel-Laster zieht nicht mehr richtig. Außerdem fehlen offenbar einige der 700 Pferde. Ob Jo und Roberto von der GRIP-Garage die Zündaussetzer beheben und die fehlenden PS wieder auftreiben können?