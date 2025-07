Billiger kommt man derzeit kaum an ein vollwertiges neues E-Auto: Der SEAT Mii electric kostet nach Abzug aller Förderungen nur rund 14.000 Euro. Ein viersitziges E-Auto mit bis zu 260 Kilometern Reichweite zu diesem Preis. Das war bis vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar. Aber was taugt der kleine City-Stromer mit seinen 83 PS tatsächlich? GRIP-Elektro-Experte Alex Bangula will es genau wissen und fühlt ihm beim Elektro-Check auf den Akku. In den Kategorien Design, Reichweite, Ladetechnik, Special Features, Performance und Preis/Leistung muss der Stadtflitzer fleißig Punkte sammeln. GRIP zeigt, wie viele Punkte der SEAT Mii electric sammelt und wo er damit im Gesamtranking zum Elektro-Check landet.