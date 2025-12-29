In den Bergen Colorados gehen Mensch und Maschine einmal im Jahr ans Limit. Ohne Auslaufzonen ist das Pikes Peak International Hill Climb ein gefährliches Rennen, welches inzwischen zum 96. Mal ausgetragen wird. VW will hier Geschichte schreiben, denn mit dem I.D. R Pikes Peak geht das erste Elektroauto der Marke an den Start. Romain Dumas möchte die Rekordzeit für Elektrowägen einstellen und weit übertreffen. Wird ihm dieses Vorhaben gelingen?