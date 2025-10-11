Schnäppchenjagd in Hamburg: Hier kommen regelmäßig ausrangierte Behördenfahrzeuge unter den Hammer. Auto-Interessierte können hier richtig günstige Vehikel ergattern, denn neben Löschfahrzeugen und Traktoren gibt es auch ganz normale Pkw - und die gelten in der Regel als gut gewartet und gepflegt. Rund hundert Fahrzeuge werden diesmal versteigert. Neben Otto-Normalos geben sich hier auch professionelle Autohändler die Klinke in die Hand. Die große Hürde für beide Bietergruppen: Die Autos dürfen vorher nur von außen begutachtet werden. Motor-Check oder Probefahrt? Ausgeschlossen! Bleibt die Frage: Springen die ersteigerten Fahrzeuge am Ende wirklich an?