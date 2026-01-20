Veterama - Europas größter Teilemarkt für Oldtimer. Ein Sprichwort unter den Oldtimersammlern lautet: Was man nicht auf der Veterama findet, findet man auch sonst nirgendwo. Hier treffen sich Schatzsucher, Trödler, Autoverrückte sowie Restaurier-Profis. Verkauft wird alles, von Original-Spezialschrauben bis zum kompletten restaurierungsbedürftigen Auto. Und alle suchen das ultimative Schnäppchen. Mit rund 45.000 Besuchern und 4.000 Ausstellern ist die Veterama das Mekka für Oldtimer-Enthusiasten. GRIP hat sich dort einmal umgesehen.