Ein Auto als Wertanlage - und zwar diesmal keine High-End-Luxuskarossen: Gibt es das perfekte Fahrzeug mit garantierter Wertsteigerung, das auch erschwinglich ist? Luxusautohändler Hamid Mossadegh präsentiert seine "Top 3 der Kursgewinner" - Fahrzeuge, die es noch für einen schmalen Euro zu kaufen gibt, die aber in den nächsten Jahren deutlich an Wert zulegen. Hamid begutachtet einen Renault 4, einen BMW 745i und einen Mercedes 500 SL. Wie viel Geld muss man in so einen Wagen investieren? Was kostet er heute? Und: Wie viel wird er in fünf Jahren wert sein?