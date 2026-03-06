Beim Engadin Frauenlauf 2026 standen die Damen im Mittelpunkt und genossen ihr Rennen. Zum 25. Mal liefen über 1300 Teilnehmerinnen am 01. März 2026 die 17 km lange Strecke von Samedan nach S-chanf. Mit dem Projekt «Go 4 Frauenlauf» konnten die Frauen die Strecke zudem in 4er-Teams unter die Skier nehmen. Giuliana Werro gewann zum ersten Mal den Engadin Frauenlauf. Die Zernezerin schlug Seraina Boner aus Davos und legte die 17 Kilometer von Samedan nach S-chanf in neuer Rekordzeit zurück. Dritte wurde Helena Guntern aus Ftan.