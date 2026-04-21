Im UCI-Rennen der Männer sicherte sich das deutsche Duo Georg Egger und Lukas Baum auf der vorletzten Etappe den Sieg vor den Gesamtführenden, dem belgischen und tschechischen Meister Wout Alleman (BEL) und Martin Stosek (CZE). In der UCI-Kategorie der Frauen holten die Gesamtführenden, die litauische Meisterin Katazina Sosna-Pinele und Giorga Marchet (ITA), den vierten Etappensieg in Folge und bauten ihren Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus.