„Friedhofsgeflüster“ ist eine Tour der etwas anderen Art. Für die einen mag es skurril anmuten, für die anderen ist es ein spannender Rückblick in die Geschichte. Bei dem Rundgang über den Delmenhorster Friedhof geht es darum, wie früher mit dem Tod umgegangen wurde. Es geht um Sitten, Bräuche und den Aberglauben einer anderen Zeit. Wer oder was sind Leichenbitter? Warum wurden Verstorbene festgebunden oder ihnen Erbsen mit in den Sarg gelegt? All das erklärt den Teilnehmer:innen die „Schwarze Witwe“ Anja Kretschmer.