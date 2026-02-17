Die 6. Ausgabe des legendären Nendaz Backcountry Invitational by The North Face fand unter perfekten Bedingungen auf 3.000m im Herzen der Schweizer Alpen statt. Die sechste Ausgabe brachte Eliteathleten aus aller Welt zusammen - darunter Olympioniken, Freeride World Tour-Champions und aufstrebende Talente. In der Männerkategorie holte sich der 28-jährige Italiener Tobias Sieder den Sieg. In seinen Runs zeigte er einen Rail Back 2, einen kraftvollen Double Flatspin Japan und einen perfekten Double Cork 1080 Blunt. Der Neuseeländer Manu Barnard, ehemaliger Athlet der Freeride World Tour, sicherte sich mit einer flüssigen und technischen Linie, bestehend aus einem Switch Cork 540 Safety, einem Cork 360 Mute und einem makellos ausgeführten Double Flatspin Japan, den zweiten Platz. Jordane Legal (FRA) komplettierte das Podium dank eines spektakulären dritten Laufs mit einem doppelten Frontflip, einem stilvollen Flat 360 Safety und einem massiven 40-Meter-Backflip, den er perfekt landete. Jessie Violet aus Neuseeland gewann den Wettbewerb der Frauen mit einem Frontflip vom Top-Kicker, einem 360 und einen riesigen, perfekten Double Backflip. Zweite wurde die ehemalige Profi-Mogul-Skifahrerin und Olympiateilnehmerin von Pyeongchang 2018, Léa Bouard (FRA/GER). Sie zeigte den größten Backflip im Wettbewerb, der mit 35m gemessen wurde. Mila De Le Rue komplettierte das Podium mit einem kreativen und kraftvollen Lauf, den sie mit einem gewaltigen Double Backflip krönte.