Die Liebesgeschichte zwischen Mensch und Auto wird zurzeit mit einer großen Fotoausstellung in der Fabrik der Künste in Hamburg gefeiert. Über einen Zeitraum von 70 Jahren wird in „Das Auto – Eine Liebesgeschichte“ gezeigt, was Menschen am Auto lieben, aber auch, was manchmal nervt. Bis zum 27. Oktober 2024 haben Interessierte noch die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen.