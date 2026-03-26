Formel-E-Rennfahrer Daniel Abt testet die verrücktesten Elektroautos. Mit dabei: eine kleine Retro-Knutschkugel im Stil der legendären Isetta von BMW. Außerdem am Start: der vierrädrige e-Cruiser der deutschen Firma BOOM, die eigentlich Trikes baut. Und dann ist da noch der eRod von KYBURZ, ein elektrischer Straßensportwagen aus der Schweiz, der mit seiner puristischen Art an den Ariel Atom erinnert. Daniel Abt will wissen: Bei welchem Elektro-Funmobil steht er am meisten unter Strom?