Am Amtsgericht Nürnberg startet ab sofort ein neues Online-Klageverfahren. Wer zum Beispiel wegen eines ausgefallenen Flugs klagen möchte, kann Forderungen bis 10.000 Euro künftig komplett digital einreichen – ohne Gang zum Gericht. Möglich macht das ein neues Bundesgesetz, das Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit moderner und einfacher gestalten soll. In der Regel läuft alles elektronisch ab – von der Klage bis zur Entscheidung. Nur wenn nötig, wird per Video oder vor Ort verhandelt. Gemeinsam mit dem Amtsgericht Erding gehört Nürnberg zu bundesweit 18 Pilotstandorten. Das Projekt ist zunächst auf 10 Jahre angelegt und soll nach und nach um weitere Streitgegenstände erweitert werden.