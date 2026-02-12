GRIP blickt hinter die Kulissen des Hollywood-Films "Fast & Furious 8". Was haben die Autos aus dem Streifen wirklich drauf? Und wie gut können die Stars tatsächlich fahren? Matthias Malmedie trifft Vin Diesel, Jason Statham, Ludacris und Co. Bei GRIP plaudern sie aus dem Nähkästchen und verraten, was am Set los war und auf welche Autos sie privat stehen. Helge Thomsen checkt das spektakulärste Filmfahrzeug auf Herz und Nieren: Den außergewöhnlichen Panzer Ripsaw, der unter anderem springen kann und angeblich alles platt macht.