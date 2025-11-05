“Darf ich bitte ihre Fahrscheine sehen?” diese Frage werden alle Fahrgäste der VAG vom 10.11 bis zum 07.12 wahrscheinlich öfter hören. In diesem Zeitraum erfassen Fahrgastzähler mit welchem Fahrschein Fahrgäste unterwegs sind. Dabei wird hauptsächlich die Nutzung eines Schwerbehindertenausweises erfasst, um so leichter Ausgleichszahlungen berechnen zu können. Die letzte Erhebung 2023 ergab, dass knapp 6 Prozent der Fahrgäste einen Schwerbehindertenausweis besitzen. Die Erheber und Erheberinnen sind stichprobenartig auf allen Linien in Fürth und Nürnberg unterwegs. Da es sich um keine standardmäßige Fahrkartenkontrolle handelt, ist das Vorzeigen freiwillig.