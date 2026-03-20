Die heutige 4. Etappe des Absa Cape Epic ist zeitgleich der Startschuss zur 2. Rennhälfte. Mit 87km ist sie relativ kurz, aber dennoch sind wie auch gestern schon 1.750 Höhenmeter auf dem Rundkurs um Greyton zu überwinden. Der Etappensieg im Zielsprint ging an den Deutschen Luca Schwarzbauer, zusammen mit seinem Teamkollegen Sam Gaze aus Neuseeland. Trotz einer Hinterradpanne (der Hinterreifen von Sam Gaze verlor Luft) und 3 kurzen Stopps um diese zu fixen, gelang ihnen nach einer Aufholjagd von ca. 1min, der zweite Etappensieg.