Am 8. März 2026 fiel im Oberengadin (Schweiz) der Startschuss für die 56. Ausgabe des Engadin Skimarathon. Mehr als 13.000 Athleten, Profis und Amateure gleichermaßen, sind bei dem zweitgrößten Skilanglauf-Event der Welt und den Größten der Schweiz in diesem Jahr gestartet. Bereits ein paar Tage zuvor fand zunächst der Frauenlauf, gefolgt vom Nachtlauf statt. Das Highlight war dann am Sonntag der Skimarathon über 42 Kilometer.
red 12.03.2026 - 10:06 Uhr