Die besten Nachwuchs Freeskier kämpften in den vergangenen Tagen im Ursus Snowpark in Madonna di Campiglio (ITA) um den Titel des World Rookie Freeski Champion 2025. Zwei Disziplinen wurden ausgetragen: Slopestyle und Big Air - Die Rookies zeigten bemerkenswerte Leistungen, insbesondere die Französin Emilie Lewis gewann beide Disziplinen in der Kategorie Rookie Women. Im Slopestyle Finale der Kategorie Rookie Girls beeindruckte Emilie Lewis aus Frankreich die Judges mit einem flüssigen und technischen Run, der ihr den ersten Platz sicherte. In der Kategorie Rookie Boys lieferte Alois Panchaud aus der Schweiz einen der saubersten und progressivsten Runs des Tages und sicherte sich somit den Sieg.