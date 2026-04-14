Das GRIP-Testteam Matthias Malmedie und Niki Schelle darf weltexklusiv den NIO ES8 erstmals außerhalb Chinas im TV Probe fahren. Das schnittige Elektro-SUV aus China kostet rund 55.000 weniger als der Tesla Model X 100D. Damit ist er nur rund halb so teuer! Aber: Ist der NIO ES8 eine echte Alternative zum großen US-Stromer? Und: Taugt der günstige China-Kracher überhaupt was? Matthias und Niki finden heraus, ob es der NIO ES 8 mit seinen 643 PS bei Design, Technik, Handling und Reichweite mit Platzhirsch Tesla Model X aufnehmen kann. Welche unterhaltsamen Gimmicks haben die beiden sonst noch an Bord? Und welcher Hobel fegt schneller über den Rundkurs? Das große Elektro-SUV-Duell ?China vs. USA?: NIO süß-sauer gegen Teslas XL-Burger.