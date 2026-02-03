China bringt das schnellste Elektroauto der Welt auf den Markt: den NIO EP 9 mit 1360 PS. Etliche Rundenrekorde auf diversen Rennstrecken hat er schon gebrochen. Er wird von vier je 250 kW starken E-Motoren angetrieben, zwei an der Vorderachse, zwei an der Hinterachse. Laut Hersteller soll der NIO EP 9 in unter drei Sekunden auf Tempo 100 sein. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 313 km/h. Stärker, schneller und exklusiver geht es in Sachen Elektro-Sportwagen nicht. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie darf erstmals im deutschen Fernsehen den Supersportler testen. Doch kann Matthias diese voll elektronische Bestie auf Rennniveau bewegen?