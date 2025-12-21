GRIP-Testfahrer Niki Schelle und Gerrit Behage treffen sich zur Drift-Challenge mit einem alten Opel Corsa B aus den 90ern, 65 PS und Vorderradantrieb. Leider aber bringt den normalerweise kein Mensch zum richtigen Driften. Zum Glück soll es im Internet ein paar Tricks geben, mit denen man jedes Auto zum Driften bringen soll. Aber funktionieren die auch bei einem absoluten Anti-Drifter wie unserem Corsa? Niki und Gerrit besorgen sich die nötigen Hilfsmittel und probieren es aus. Ob das gut geht?