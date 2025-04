Vom 03. – 06. April treffen sich die die Alpinen Skirennfahrer zum Saisonabschluss, genauer gesagt zu den Internationalen Deutschen Ski-Alpin-Meisterschaften 2025 in der Axamer Lizum (AUT). Am dritten Tag stand der Wettbewerb Riesenslalom auf dem Programm, bei dem Fabiana Dorigo überraschen konnte. Bei den Männern setzte sich der Favorit durch. Am Tag zuvor konnte Lena Dürr noch überraschend den Titel im Super-G gewinnen. In der laufenden Weltcup-Saison gelangen ihr vier Podiumsplätze im Slalom. Bei den deutschen Meisterschaften in Axamer Lizum bei Innsbruck fährt sie am Ende nur auf Platz 4. Der Sieg im Riesenslalom gelingt Fabiana Dorigo 0,60 Sekunden vor Jessica Hilzinger und 1,31 vor Jana Fritz – das ganze mit nur einem Stock. Bei den Männern wird Anton Grammel seiner Favoritenrolle gerecht und verbessert sich im zweiten Durchgang noch vom sechsten auf den ersten Platz. Ein erfolgreicher Saison-Abschluss, in der sich der 26-Jährige in der erweiterten Weltspitze etablierte. Rang zwei sichert sich Fabian Gratz (+0,24) vor Hannes Amman (+0,29).