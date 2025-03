Die neue Saison des GWA Wingfoil World Cups beginnt in Sal auf den Kapverden und die besten Wingfoiler der Welt kämpfen um den GWA Wingfoil Wave Weltmeistertitel 2025. Spannende Wingfoil-Action bestimmt das Geschehen auf dem Wasser am ersten Tag, an dem es bei den Männern durch die Runden 1 bis 3 und bei den Frauen bis ins Halbfinale geht. Die amtierenden Weltmeister Berzolla (USA) und Elena Moreno aus Spanien wollen ihre Titel in der legendären Bucht von Sal verteidigen. Die Saison verspricht weitere attraktive Orte wie Dakhla (Marokko) oder Ibiraquera (Brasilien).