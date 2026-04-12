GRIP-Testerin Gloria checkt neue Elektro-Roller für die City, die man auch mit einem normalen Pkw-Führerschein fahren darf. Die drei Kontrahenten: Vespa Elettrica, NIU N1S und Miku Max aus unterschiedlichen Preiskategorien. Die drei Elektro-Roller müssen zeigen, wie wendig sie sind, wie gut sie beschleunigen und bremsen - und vor allem, wie weit sie mit einer Akkuladung kommen. Welcher der Roller ist am Ende für Gloria der Beste?