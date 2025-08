GRIP: Matthias Malmedie testet die neue Version des italienischen Kultautos am Ufer des Lago d'Orta: Kult reloaded: Alfa Romeo reaktiviert zum 100. Firmenjubiläum einen legendären Namen, die Giulietta. Anfang März feierte der flotte Italiener auf dem Genfer Autosalon seine Weltpremiere. GRIP-Moderator und Rennfahrer Matthias Malmedie testet den Italiener in seiner Heimat Italien am Ufer des Lago d´Orta, dem kleinen Bruder des Lago Maggiore. Die Giulietta der 50er- und 60er-Jahre war ein Meilenstein in der Automobilgeschichte: Mit ihr konnte sich endlich jedermann einen rassigen und schicken Wagen leisten. Nun hat das Designzentrum von Alfa Romeo eine neue Giulietta entwickelt, die auf den ersten Blick kaum Ähnlichkeiten mit der Legende hat. Erst mit den Rundscheinwerfern und dem schildförmigen Kühlergrill bringt Alfa wieder Retro-Elemente ins Spiel. Die sportliche Silhouette verdankt die 4,35 Meter lange, fünftürige Stufenhecklimousine vor allem der schwungvollen sei