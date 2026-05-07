Die Temperaturen fühlen sich zwar noch nicht nach Hochsommer an, doch viele Freibäder sind bereits schon jetzt in die Saison gestartet – andere sind noch in den letzten Zügen. Wie zum Beispiel das Sommerbad in Fürth. Am Wochenende startet hier die Freibadsaison. Trotz des Regenwetters heute müssen die letzten Vorbereitungen getroffen werden. Noch wird geprüft, geputzt und vorbereitet Bevor am Wochenende die ersten Badegäste ins Wasser springen können, gibt es im Fürther Freibad noch jede Menge zu tun. Seit einem Monat kümmern sich Dominic Strotzer und sein Team um die Vorbereitung. Besonders wichtig ist dabei die Überprüfung der Wasserwerte. Idealerweise liegt der pH-Wert knapp unter dem Neutralpunkt, so bleibt das Wasser möglichst hautverträglich. Auch die Temperatur wird Tage vorher aufgeheizt, dass die Gäste bei 24 Grad ins Wasser können. In diesem Jahr gibt es außerdem eine Neuerung: Ein Beckenlift im Bewegungsbecken. Dieser soll in den nächsten Tagen installiert werden. Bis jetzt ist das Team von Dominic Strotzer gut im Zeitplan und zuversichtlich, dass am Wochenende alles für die Badegäste bereit ist. Am Samstag öffnet das Sommerbad dann ab 8 Uhr morgens die Tore für die Hartgesottenen. Die Eintrittspreise bleiben in diesem Jahr stabil – Die Tickets kosten für Erwachsene 5 Euro und für Schüler 3 Euro. Jetzt fehlt nur noch eins: Das passende Freibadwetter.