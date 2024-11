Die Qatar Airways GKA Kite World Tour 2024 feierte ihr Debüt an der brasilianischen Küste von Jericoacoara. Die Qatar Airways GKA Kite World Tour veranstaltete vergangene Woche einen Weltcup in drei Big Air Disziplinen - TwinTip, Hydrofoil und Surfboard - an der Küste von Jericoacoara, Brasilien. Insgesamt 57 Athleten kämpften dabei um Weltmeistertitel jeweils in den Surfboard- und Hydrofoil-Disziplinen, während die Ergebnisse der TwinTip Kategorie als reguläres Weltcup-Event für die Saison 2025 zählen.