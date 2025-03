Die GKA Kite World Tour 2025 hat ihre ersten Kite-Surf-Sieger der Saison gekrönt. Beim GKA Kite-Surf World Cup Cape Verde traten 25 Männer und 18 Frauen aus 15 Nationen an, um sich an einem der legendärsten Spots der Welt, Ponta Preta, zu messen. Bekannt für seine kraftvollen Wellen, bietet dieser ikonische Austragungsort die perfekte Bühne für den Saisonstart. Der Brasilianer Pedro Matos dominiert den Wettkampf der Männer und sichert sich den Sieg, während Capucine Delannoy (FRA) ihren ersten Triumph auf Kap Verde in der Frauenkategorie feiert.