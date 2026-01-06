Autopflege kann richtig ins Geld gehen. Gerade wenn der Frühjahrsputz ansteht. Doch müssen brauchbare Mittelchen tatsächlich teuer sein, oder geht es auch günstig? Zuschauer Ben möchte seinen BMW 520i auf Vordermann bringen und holt sich Hilfe bei Profi-Aufbereiter Peter. Gemeinsam testen die beiden teure Reinigungsmittel und günstige Budget-Reiniger. Merkt man den Preisunterschied am Ergebnis, oder tun es die Billig-Mittelchen genauso?