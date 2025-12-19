Deutschland ist Kombiland. Egal ob als Familienkutsche oder Handwerkerauto: Nirgends sind Kombis so beliebt wie bei uns. Wer sich ein neues Raumwunder anschaffen will, der muss gar nicht so tief in die Tasche greifen wie man denkt, denn viel Platz gibt es auch für wenig Geld. Autoexperte Det Müller checkt für GRIP die günstigsten Neuwagen-Kombis, teilweise für unter 10.000 Euro. Was taugen Skoda Fabia, Dacia Logan und Co? Worauf muss man beim Kauf achten? Welche Modelle sind zu empfehlen und wovon sollte man lieber die Finger lassen?