Deutsche Athleten werden Highline-Weltmeister bei LAAX Highline World Championships 2024: Cecilia Stock gewinnt Freestyle und Speedline der Damen während der Deutsche Sascha Grill Gewinner in Speedline Herren wird. An diesem Wochenende fanden die Highline World Championships 2024 in Laax in der Schweiz statt. Am Crap Sogn Gion (2252m) trafen sich 43 Athleten aus der ganzen Welt zur zweiten Weltmeisterschaft überhaupt im Highlinen in den Kategorien Speedline und Freestyle.