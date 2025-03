Das Absa Cape Epic ist das prestigeträchtigste Mountainbike-Etappenrennen der Welt und wird oft als die "Tour de France des Mountainbikens" bezeichnet. Die 21. Auflage des Rennens zog das größte Elite-Feld aller Zeiten an, mit Nationalen Meistern, Welt- & Europameistern, sowie Olympiasiegern. In Zweierteams ging es in über 8 Tage durch das spektakuläre Westkap Südafrikas. Die Strecke forderte den Athleten mit einer Länge von 603 Kilometern und 16.500 Höhenmetern alles ab. Heute fand die Schlussetappe (Etappe 7) statt. Wegen extremen Wetterbedingungen & Regen über Nacht wurde der Start der Schlussetappe nach hinten verschoben und die Route neu konzipiert und verkürzt. Die Distanz wurde auf 40km verringert und es mussten 1.050 Höhenmeter zurückgelegt werden, was die kürzeste Marathon-Etappe in der Geschichte des Rennens zur Folge hatte. Das Rennen ging vom ersten Kilometer an in vollem Tempo los, und es war das deutsche Team OBREA Leatt Speed Company mit Lukas Baum (GER – amtierender Marathoneuropameister und Cape Epic 2022 Sieger) und Georg Egger (GER – Cape Epic 2022 Sieger), die nach einem enttäuschenden Cape Epic dieses Jahr noch einen versöhnenden Abschluss mit dem Sieg der Schlussetappe feiern konnten. Das Schweizer Duo um Nino Schurter & Filippo Colombo im gelben Trikot der Gesamtführenden, gingen mit einem Vorsprung von 32 Sekunden in den letzten Tag. Sie überquerten die Ziellinie auf dem zweiten Platz und konnten ihre Spitzenposition in der Gesamtwertung verteidigen, wodurch sie den begehrten Titel des Absa Cape Epic 2025 gewannen. Für Nino Schurter, den erfolgreichsten Mountainbiker alle Zeiten war dies der 3. Cape Epic Titel und für Filippo Colombo der erste. WILIER-VITTORIA um Luca Braidot (ITA) und Simone Avondetto (ITA) belegten heute nur den sechsten Platz, sicherten sich jedoch durch eine starke Gesamtleistung den zweiten Platz in der Gesamtwertung. In der Frauenkategorie gewann das Team CANNONDALE ISB Sport mit Monica Calderon (COL) und Tessa Kortekaas (NED) die Etappe nach 1 Stunde, 54 Minuten und 38 Sekunden. Es war ihr zweiter aufeinanderfolgender Etappensieg. Doch es war das Toyota | Specialized Team um Annika Langvad (DEN) und Sofia Gomez Villafane (ARG), die sich den Gesamtsieg sicherten. Mit einem komfortablen Vorsprung von mehr als 23 Minuten gingen sie in die letzte Etappe - nach einigen Stürzen im Laufe des Rennens gingen sie heute auf Nummer sicher. Trotz Platz sechs auf der Schlussetappe war ihnen nach 5 Etappensiegen der Cape Epic Titel nicht mehr zu nehmen. Annika Langvad schrieb mit dem heutigen Gesamtsieg Geschichte und ist nun die erfolgreichste AthletIn mit sechs UCI-Titeln beim Cape Epic.