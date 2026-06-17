Das Bentonville Bike Fest (USA) präsentierte am 13. und 14. Juni den spektakulären UCI Trials Pro Wettbewerb und feiert die Premiere des Red Bull Double Down Dirt Contest, bei dem Zweierteams sowie einige der besten Freestyle-Athletinnen und -Athleten der Welt an den Start gingen. Der Red Bull Double Down Dirt Contest brachte 25 der weltweit besten Action-Sport-Athleten zusammen und vereinte Mountainbike- und BMX-Fahrer in einem einzigartigen Wettkampfformat. Jeweils ein Mountainbiker und ein BMX-Fahrer bildeten ein Team und traten in synchronen Runs sowie einer Best-Trick-Wertung gegeneinander an. Nach ihrem Sieg in der Qualifikation nahmen die US-Amerikaner Brady Baker und Nicholi Rogatkin den Schwung mit ins Finale und sicherten sich souverän den Gesamtsieg. Die Australier Ryan Williams und Jaie Toohey kämpften sich nach einer schwierigen Qualifikation eindrucksvoll zurück und belegten Rang zwei. Das argentinisch-deutsche Duo Gabriel Chaves (ARG) und Lennox Zimmerman (GER) komplettierte nach einer starken Leistung das Podium auf Platz drei. Auch die Teilnehmerinnen Hannah Roberts, Patricia Druwen und Jordy Scott zeigten eindrucksvoll das Potenzial des Formats und machten deutlich, dass der Wettbewerb künftig noch weiter wachsen kann.