Das Absa Cape Epic steht wieder an. Das 8-Tages Mountainbikeetappenrennen findet jährlich im Western Cape Südafrikas statt. Dieses Jahr geht es für die Zweierteams in über 600km und 16.000 Höhenmetern vom 16. – 23. März um den Sieg. Wie in den vergangenen Jahren werden auch dieses Jahr wieder einige Deutsche Mountainbiker um die Podestplätze der „Tour de France des Mountainbikens“ mitfahren. - Lukas Baum & Georg Egger - Orbea Leatt Speed Company Racing // Dem Deutschen Duo gelang bei ihrer ersten Teilnahme 2022 direkt der Sieg und 2023 fuhren sie als Zweiter ebenfalls aufs Podest. Lukas Baum wird als amtierender Marathoneuropameister an den Start gehen - Simon Stiebjahn & Martin Frey – KTM Singer Racing Team // Als Cape Epic Etappensieger gehört das Team zum erweiterten Favoritenkreis - Andreas Seewald & Jakob Hartmann – KTM Singer Racing Team // Andreas Seewald: mehrfacher Cape Epic Etappensieger, ehemaliger Marathonweltmeister und amtierender Deutscher Marathonmeister, versucht nach seinem Teamwechsel nun mit Jakob Hartmann seinen Traum dem Cape Epic Sieg zu verwirklichen – ihnen werden aber lediglich Außenseiter Chancen zugerechnet.