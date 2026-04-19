Im UCI-Rennen der Männer holten sich das schweizerisch-italienische Duo Marc Stutzmann und Samuele Porro den Etappensieg und sicherten sich damit den dritten Platz in der Gesamtwertung. Wout Alleman aus Belgien und die tschechische Legende Martin Stosek belegten am letzten Tag den dritten Platz und sicherten sich damit den Gesamtsieg vor dem rein deutschen Team Georg Egger und Lukas Baum. In der UCI-Kategorie der Frauen holten die litauische Meisterin Katazina Sosna-Pinele und Giorga Marchet aus Italien fünf von fünf Etappensiegen und gewannen zudem die Gesamtwertung. Anna Weinbeer aus der Schweiz und die Deutsche Tanja Priller zeigten die ganze Woche über sehr konstante Leistungen und belegten den 2. Platz in der 5. Etappe sowie in der Gesamtwertung. Dank ihres Podiumsplatzes am letzten Tag sicherten sich die Italienerin Maria Zarantonello und Chrystelle Baumann aus der Schweiz ihren Gesamtsieg.