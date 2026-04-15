Die 1. Etappe eröffnete das Rennen mit einer spektakulären Rundstrecke um die Bucht von Baška. Die Etappe verband Stadtfahrten, Küstenwege und technische Singletrails, bevor es hinauf auf das legendäre Moon Plateau ging. Schnelle Schotterabschnitte belohnten starke Fahrer, während enge Singletrails kluge Positionierung und technisches Können erforderten. Lange Abfahrten, Canyon-Trails und weitläufige Wiesen führten die Fahrer zurück nach Baška. Im Rennen der Männer holten sich die Favoriten Wout Alleman (BEL) und Martin Stosek (CZE) den ersten Etappensieg – beide sind nationale Titelträger und haben kürzlich Etappen beim Cape Epic gewonnen, sie werden morgen das Leadertrikot tragen. Die Deutschen Mountainbiker Simon Stiebjahn und Martin Frey fahren mit knapp einer Minute Rückstand auf Platz drei. In der UCI-Kategorie der Frauen holten sich die litauische Meisterin Katazina Sosna-Pinele und Giorga Marchet (ITA) den Sieg in der ersten Etappe.