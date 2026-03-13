Das Absa Cape Epic 2026 - die "Tour de France des Mountainbikens" geht vom 15. – 22. März in seine 22. Ausgabe. In Zweierteams geht es im Westlichen Kap Südafrikas für die besten Mountainbiker der Welt, an 8 Tagen in knapp 700km und 16.000 Höhenmetern, um den prestigeträchtigen Sieg beim größten und härtesten MTB -Etappenrennen der Welt. Wie auch in den vergangenen Jahren werden auch dieses Jahr wieder einige Deutsche Mountainbiker um die Podestplätze mitfahren: Lukas Baum (GER) (Marathoneuropameister 2024, Cape Epic Sieger 2022) / Georg Egger (GER) (Cape Epic Sieger 2022), Andreas Seewald (GER) (amtierender Deutscher Marathon & Europameister) / Jakob Hartmann, Luca Schwarzbauer (Gesamtwertungssieger des Short-Track Weltcups von 2023) / Sam Gaze (NZL), Simon Stiebjahn / Martin Frey (Cape Epic Etappensieger).