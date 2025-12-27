GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller präsentiert seine Top 4 der Dauerläufer, sozusagen die krassesten Kilometerfresser der Republik. Dabei sieht er sich einen VW Polo, Baujahr 2003, eine Mercedes E-Klasse von 2006, einen Volvo S60 und einen VW T2 an. Det trifft die Eigentümer, deren Autos teilweise 800.000 Kilometer und mehr auf der Uhr haben. Wer fährt solche Wagen? Und was muss man tun, damit ein Auto überhaupt so lange durchhält?