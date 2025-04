Mercedes 560 SEC, BMW 6er oder Porsche 928. Bei diesen Autos ist GRIP-Gebrauchtwagenexperte und Oldie-Fan Det Müller so richtig in seinem Element. Wenn es damals in den 80ern richtig schnell, aber auch komfortabel sein musste, waren sie die Platzhirsche auf Deutschlands Straßen. Und obwohl inzwischen echte Oldtimer, müssen die Power-Oldies auch gar nicht so furchtbar teuer sein. Det stellt die Kult-Coupés für 10.000, für 15.000 und für 30.000 Euro ausführlich vor. Wo sind die typischen Schwachstellen, worauf muss man beim Kauf achten und wo sind die automobilen Senioren vielleicht sogar besser als ihren modernen Nachfahren?