SUVs machen Laune und manche sind sogar richtig preiswert zu haben. GRIP-Experte Det Müller sucht nach den günstigsten Neuwagen ab 11.000 Euro. Den Anfang macht der Dacia Duster, erhältlich schon ab 11.300 Euro. Der nächste Preisbrecher ist der Lada 4x4 aus Russland. Die Devise: Was vor 40 Jahren gut war, kann heute nicht schlecht sein. Zu guter Letzt testet Det Müller den Fiat Panda 4x4. Doch hierbei stellt sich die Frage: Taugen alle SUVs und wo muss man Abstriche machen?